DOLAR
34,17 -0,02%
EURO
37,21 -0,17%
ALTIN
2.951,44 -0,55%
BITCOIN
2.287.491,6 1,1%

Sultanbeyli Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Abonman Desteği

Sultanbeyli Belediyesi, üniversiteli öğrencilere ücretsiz abonman desteği sunmaya başladı. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:52
Sultanbeyli Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Abonman Desteği

Sultanbeyli Belediyesi'nden Öğrencilere Destek

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik abonman desteği vermeye başladığını açıkladı. Belediye, eğitim öğretim yılı boyunca sürecek bu destekle, üniversite öğrencilerinin toplu ulaşım masraflarını karşılamayı amaçlıyor.

Başkan Tombaş İfadelere Yer Verdi

Belediye Başkanı Ali Tombaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Abonman desteğimiz eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Toplamda 2 bin 492 öğrencinin başvurusunu onayladık ve ödemeler dün itibarıyla hesaplarına aktarıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başvuru Süresi Uzatıldı

Tombaş, başvuru sürecini tamamlamayan öğrenciler için de müjdeli bir haber verdi. "31 Ekim'e kadar başvuru işlemlerini buradan tamamlayabilirler." diyerek sürenin uzatıldığını duyurdu.

Bu destek, öğrencilere hem mali anlamda kolaylık sağlarken hem de eğitimlerine daha rahat bir şekilde devam etmelerine imkan verecek. Sultanbeyli Belediyesi, ayrıca yeni üniversite kazanan öğrencilere 10 bin lira başarı ödülü ve ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye ederek eğitim desteklerini genişletiyor.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Doktor ve Öğretmen Alacak
2
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
3
Bartın'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
4
X Sosyal Medya Platformunda Engelleme Özelliği Yeni Bir Dönüşüm Yaşayacak
5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Ara
6
Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor
7
Mozambik Genel Seçimlerinde FRELIMO Üstünlüğü ve Hile İddiaları

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL