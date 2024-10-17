Sultanbeyli Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Abonman Desteği

Sultanbeyli Belediyesi'nden Öğrencilere Destek

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik abonman desteği vermeye başladığını açıkladı. Belediye, eğitim öğretim yılı boyunca sürecek bu destekle, üniversite öğrencilerinin toplu ulaşım masraflarını karşılamayı amaçlıyor.

Başkan Tombaş İfadelere Yer Verdi

Belediye Başkanı Ali Tombaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Abonman desteğimiz eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Toplamda 2 bin 492 öğrencinin başvurusunu onayladık ve ödemeler dün itibarıyla hesaplarına aktarıldı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başvuru Süresi Uzatıldı

Tombaş, başvuru sürecini tamamlamayan öğrenciler için de müjdeli bir haber verdi. "31 Ekim'e kadar başvuru işlemlerini buradan tamamlayabilirler." diyerek sürenin uzatıldığını duyurdu.

Bu destek, öğrencilere hem mali anlamda kolaylık sağlarken hem de eğitimlerine daha rahat bir şekilde devam etmelerine imkan verecek. Sultanbeyli Belediyesi, ayrıca yeni üniversite kazanan öğrencilere 10 bin lira başarı ödülü ve ilkokula başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye ederek eğitim desteklerini genişletiyor.