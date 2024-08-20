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Sultanbeyli'de Asker Eğlencesinde Polise Mukavemet: Bir Zanlı Tutuklandı

Sultanbeyli'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden iki kişiden biri tutuklandı. Olayda bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:57
Sultanbeyli'de Asker Eğlencesinde Polise Mukavemet: Bir Zanlı Tutuklandı

Sultanbeyli'de Asker Eğlencesinde Olaylar Patlak Verdi

Sultanbeyli'de gerçekleştirilen bir asker eğlencesinde, polise mukavemet eden iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine Abdurrahman Mahallesi'ndeki eğlence alanına yönlendikleri bildirildi.

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Ekiplere ihbar edilen durum üzerine, eğlencenin sona erdirilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. Fakat bu uyarıların ardından iki grup arasında tartışma ve sonrasında kavga yaşandı.

Kavga Sırasında Müdahale Eden Polise Mukavemet

Polis, kargaşaya müdahale ederken, S.B. ve M.B. isimli şüphelilerin ekiplerine direndiği ve hakaretler savurduğu aktarıldı. Gözaltına alınan bu şahısların üstlerinde yapılan aramalarda bıçak ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B. "görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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