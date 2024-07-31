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Sultanbeyli'de Bitişik Binalarda Çatı Yangını

Sultanbeyli'de iki bitişik bina çatısında meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:51
Sultanbeyli'de Bitişik Binalarda Çatı Yangını

Sultanbeyli'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Sultanbeyli'de, Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak'ta bulunan bitişik iki binanın çatılarında yangın çıktı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle, 4 katlı binanın çatısında başladı.

Yangın Rüzgarın Etkisiyle Yayılınca...

Rüzgarın yangın üzerindeki etkisi, bitişikteki binanın çatısına da yangının sıçramasına neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızlıca itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, her iki binada da oluşan hasar, vatandaşlar arasında endişe yarattı.

Sultanbeyli'de bitişik haldeki iki binanın çatılarındaki yangın hasara yol açtı.

Sultanbeyli'de bitişik haldeki iki binanın çatılarındaki yangın hasara yol açtı.

Sultanbeyli'de bitişik haldeki iki binanın çatılarındaki yangın hasara yol açtı.

Sultanbeyli'de bitişik haldeki iki binanın çatılarındaki yangın hasara yol açtı.

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