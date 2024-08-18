Sultanbeyli'de Düğün Konvoyunda Kavga: 9 Gözaltı Serbest Bırakıldı

Sultanbeyli'de Düğün Konvoyunda Kavga Çıktı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, bir düğün konvoyunun önü kesilerek para talep edilmesi üzerine çıkan kavga sonucunda, yasal işlemlere tabi tutulan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Olay, Mecidiye Mahallesi'ndeki caddede gerçekleşti. Sosyal medya üzerinden bir grubun kavga ettiği görüntülerinin yayımlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, olaya karıştığı belirlenen B.K., C.K., O.K., B.K. ve G.K. ile diğer gruptan Ö.A., H.A., S.A. ve Z.A.'yı gözaltına aldı.

Kavganın Nedenleri

Araştırmalar sonucunda, konvoy yapanların önünü G.K.'nin kestiği ve para talep ettiği ortaya çıktı. Düğün sahipleri, para vermeden uzaklaşmaya çalışınca G.K. hakaret ve tehditlerde bulunmaya başladı. Bu durum, kavgaya yol açtı.

Serbest Bırakılan Şahıslar

Gözaltına alınan B.K., C.K., O.K. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen G.K., Ö.A., H.A., S.A. ve Z.A. hakkında 'kasten yaralama, hakaret, tehdit ve ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest kalmalarına karar verildi.