Sultanbeyli'de Kaçak Sigara Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Sultanbeyli'de Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

Sultanbeyli'de gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, kaçak sigara ve tütün imalatı faaliyetinde bulunan 5 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Turgutreis Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Operasyon Detayları

İlgili ekipler, soruşturma kapsamında belirlenen ikametgah adresine düzenledikleri baskında şüpheliler Y.A, B.A, F.Y, Z.Ç. ve M.B'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, toplam 2 bin 569 paket doldurulmuş sigara, 567 makaron, 12 kilogram tütün, 33 elektronik sigara ve 13 mentol plastik aparatı ele geçirildi.

İş Yeri Mühürlendi

Operasyon sırasında, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetleri durduruldu. Bu olay ile ilgili şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.