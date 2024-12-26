Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Sultanbeyli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Sultanbeyli'de meydana gelen kazada, otomobil ile İETT otobüsü arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı'nda gerçekleşti. Motosikletin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.

Kaza, oto yıkama dükkanından çıkan bir otomobilin motosiklete çarpmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak karşı istikametten gelen İETT otobüsüne çarptı ve ardından yanmaya başladı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki vatandaşlar, motosikletten çıkan yangını söndürmek için harekete geçti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Azad Gülbaylı, olayla ilgili olarak, "Arabaya çarpan motosiklet sürüklendi ve otobüsün alt kısmına çarptı. Ondan sonra motosiklet alev aldı." şeklinde bilgi verdi.