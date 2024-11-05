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Sultanbeyli'de Park Halindeki Kamyondan Hırsızlık Anları Kaydedildi

Sultanbeyli'de park halindeki kamyondan tekstil ürünleri çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:25
Sultanbeyli'de Park Halindeki Kamyondan Hırsızlık Anları Kaydedildi

Sultanbeyli'de Hırsızlık Olayı

Sultanbeyli'de bir gece, park halindeki ticari bir kamyonun kasasından tekstil ürünlerinin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Gece saatlerinde, tanımadığınız bir kamyonun yanına yaklaşan şüpheliler, kapalı kasa kamyonun kasasını açtılar. İçinde değerli tekstil ürünleri bulunan kolileri alarak hızla kendi araçlarına yüklemeye başladılar.

Mal Sahibinin Müdahalesi

Bu sırada, kamyonun sahibi olay yerine geldi ve hırsızlık girişimine engel olmaya çalıştı. Ancak, şüpheliler, mal sahibine aldırış etmeden araçlarına binerek hızlıca olay yerinden kaçtılar.

Güvenlik Kamerası ve Vatandaşın Kaydı

Hırsızlık anı bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca, bir vatandaş o anları cep telefonu ile görüntüleyerek durumu kayda geçirdi. Olay, mahallede güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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