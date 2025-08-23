DOLAR
Sultanbeyli'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Sultanbeyli'de Antalya Caddesi'nde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı; minibüs yan yattı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 03:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 03:37
Kaza ve müdahale

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi'nde, 34 LFH 059 plakalı servis minibüsü, Karataş Sokak'tan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada otomobil ve minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

