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Sultanbeyli'de Silahlı Kavga: Baba ve Kızının Cenazesi Defnedildi

Sultanbeyli'de iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve kızının cenazesi toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:38
Sultanbeyli'de Silahlı Kavga: Baba ve Kızının Cenazesi Defnedildi

Sultanbeyli'de İki Hayat, Bir Dram

Sultanbeyli'de iki esnaf arasında yaşanan silahlı kavga, trajik bir sona yol açtı. Hayatını kaybeden baba ve kızı için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze Töreni Abdurrahman Gazi Camii'nde Gerçekleşti

Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'nde, 52 yaşındaki Aytaç Ağbaba ve kızı 24 yaşındaki Berivan Ağbaba'nın cenazeleri, Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törende, Berivan Ağbaba'nın tabutunun üzerine gelinlik bırakılması, acıların derinliğine bir anlam kattı.

Yakınları Yasta

Cenaze namazı, ikindi vakti kılındıktan sonra Osmangazi Mezarlığı'nda defnedildi. Baba ile kızının yakınlarının, gözyaşları içinde yaşadığı bu acı anlar, törene katılanları derinden etkiledi.

Olayın Ardındaki Korkunç Gerçek

Dün akşam saatlerinde, esnaf E.B. ile Aytaç Ağbaba arasında marketteki ürün fiyatları hakkında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. E.B.'nin silahla ateş açması sonucu Aytaç Ağbaba olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Berivan Ağbaba hastaneye kaldırıldı ancak orada da hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan E.B., Sancaktepe'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile...

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba (24) için Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile...

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba (24) için Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile...

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba (24) için Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile...

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba (24) için Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile...

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba (24) için Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile...

Sultanbeyli'de, iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Aytaç Ağbaba (52) ile kızı Berivan Ağbaba (24) için Abdurrahman Gazi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

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