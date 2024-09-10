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Sultanbeyli'de Silahlı Kavganın Şok Edici Sonucu: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de çıkan silahlı kavgada baba ve kızı can verdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:32
Sultanbeyli'de Silahlı Kavganın Şok Edici Sonucu: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de Trajik Bir Olay

Sultanbeyli'de meydana gelen silahlı kavga, bölgedeki iki esnaf arasında çıktı ve bu trajik olayın sonucunda bir baba ile kızı hayatını kaybetti.

Baba ve Kızının Hayatını Kaybetmesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'ndeki bir market önünde silahlı kavgayla ilgili ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler, market işletmecisi E.B. ile aynı cadde üzerindeki başka bir market sahibi Aytaç Ağbaba arasında ürün fiyatları konusunda tartışmanın yaşandığını belirledi.

Kavganın Derinleşmesi

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, E.B. silahla ateş etti ve Aytaç Ağbaba hayatını kaybetti. Bu sırada yanında bulunan kızı Berivan Ağbaba mermilerin isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak ne yazık ki yaşamını yitirdi.

Zanlı Gözaltına Alındı

Polis, olayın ardından kaçan zanlı E.B.'yi Sancaktepe'deki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. E.B.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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