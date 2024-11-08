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Sultanbeyli'de Tartışma Cinayeti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de bir tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:11
Sultanbeyli'de Tartışma Cinayeti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de Tartışma Sonrası Cinayet

Sultanbeyli'de bir kişi, bir tartışma sonucunda silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı hızla yakalandı.

Olayın Detayları

Olay, Battalgazi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Sezgin Ç. eşiyle mesajlaştığı belirtilen Murtaza İ. ile buluştu. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavga boyutuna ulaştı.

Murtaza İ, elindeki tabancayla Sezgin Ç.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polisin Müdahalesi

Olay sonrası bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Sezgin Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayetin ardından yapılan polis çalışmaları sonucu zanlı Murtaza İ., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgulaması devam ediyor.

Sultanbeyli'de bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

Sultanbeyli'de bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

Sultanbeyli'de bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

Sultanbeyli'de bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

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