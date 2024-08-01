Sultanbeyli'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sultanbeyli'de Trafik Kazası

Sultanbeyli'de bir otomobil ile tır arasında meydana gelen çarpışmada, biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, Turgut K. yönetimindeki 27 LA 815 plakalı otomobil, Armağan D. idaresinde olan bir tır ile çarpıştı.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Olay, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Pendik yönüne ilerleyen yolda gerçekleşti. Çarpışmanın ardından otomobilde bulunan bir çocuk ve sürücü Turgut K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yardım Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi. Yaralıların sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevki gerçekleştirildi.

Trafik Durumu Normale Döndü

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından yavaş yavaş normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.