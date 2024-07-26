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Sultanbeyli'de Trafik Kavgası: Baba ve Oğul Darbedildi

Sultanbeyli'de bir trafikte tartışma sonucunda babayla oğlu darbedildi, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:47
Sultanbeyli'de Trafik Kavgası: Baba ve Oğul Darbedildi

Sultanbeyli'de Yürekleri Ağızlara Getiren Olay

Sultanbeyli, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yaşanan bir trafik tartışması, ciddi bir kavgaya dönüştü. Baba M.B. ve oğlu Y.B., Şanlıurfa Caddesi'nde ters yönden gelen bir kamyonet sürücüsüyle tartıştı.

Darbenin Ardından Gözaltı

Tartışmanın büyümesi üzerine, kamyonetten inen sürücü hemen babaya ve oğluna saldırdı. Olayın duyulmasının ardından polis ekipleri, durumu araştırmak için harekete geçti.

Yapılan çalışma neticesinde, kimliği belirlenen kamyonet sürücüsü Ö.D. gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüpheli, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla adliyeye sevk edildi.

Toplum Güvenliği için Önlem Alınıyor

Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi adına toplumda daha fazla farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladılar.

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