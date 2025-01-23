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Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sultanbeyli'de servis minibüsü ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:25
Sultanbeyli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sultanbeyli'de Çarpışma: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Sultanbeyli'de Petrol Yolu Caddesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında servis minibüsü ile İETT'ye bağlı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eyyüp B. yönetimindeki 34 LHF 109 plakalı servis minibüsü ile Görkem Ç. tarafından kullanılan 34 HO 3327 plakalı özel halk otobüsünün çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada otobüsteki yolculardan Nurşen A. ve serviste bulunan Emrah T. yaralandı.

Çarpışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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