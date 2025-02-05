Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti: Bir Tutuklama

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldıkları ihbar doğrultusunda harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyon sonucunda V.K, V.N, E.A ve Ö.U isimli dört şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında, şüphelilerin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve toplamda 3 kilo 166 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adli Süreç

Ele geçirilen malzemeler ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, V.K hakkında tutuklama kararı verirken, diğer şüpheliler V.N, E.A ve Ö.U serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.