Sultanbeyli'de Yatak İmalathanesinde Yangın Söndürüldü

Sultanbeyli'deki Yangın Olayı

Sultanbeyli, Ahmet Yesevi Mahallesi, Şeyh Şamil Caddesi'nde bir yatak imalathanesinde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmemiş olup, olay üzerine emniyet ve sağlık ekipleri de hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti.

Olayda Can Kaybı Yok

Yangın sebebiyle imalathanede maddi hasar meydana gelirken, sevindirici bir şekilde olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmadığı bildirildi.