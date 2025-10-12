Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı: "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temasıyla 100 yayınevi, 75 yazar

Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı: "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temasıyla kültür şöleni

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı, Kent Meydanı'ndaki açılış töreniyle kapılarını okurlara açtı.

Açılışa katılanlar

Açılışa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile davetliler ve kitapseverler katıldı.

Başkan Tombaş'ın değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Tombaş, "Aile Yılı"na ithafen bu yılki temanın "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" olarak belirlendiğini belirtti.

Tombaş, fuarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Ülkemizin önde gelen 100 yayınevi ve 75 yazar fuarımızda yer alıyor. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle dopdolu bir kültür şöleni yaşayacağız. 19 Ekim Pazar gününe kadar 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kitap fuarımıza herkesi bekliyoruz."

Okuyan bir ailenin sadece bilgiyle değil sevgiyle, anlayışla ve değerlerle büyüyeceğini vurgulayan Tombaş, "Kütüphanelerin ışığıyla aydınlanan evlerde yetişen çocuklar, düşünen, üreten ve sorumluluk sahibi nitelikli bireyler olarak geleceğe yürür. Toplumun temeli aileyse, o temelin harcı da kitapla, düşünceyle, kültürle yoğrulmalıdır. İşte bu nedenle istiyoruz ki aileler birlikte okusun, birlikte düşünsün, birlikte gelişsin. Çünkü biz okuma kültürünü yalnızca bireysel bir tercih değil, toplumsal bir dirilişin adımı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın içeriği ve Onur Konuğu

"Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temalı 9. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu tasavvuf, din ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kara oldu. Etkinlikler kapsamında imza günleri ve söyleşi programları düzenlenecek.

Fuar, Altay Cem Meriç, Mustafa Karataş, İsmail Hakkı Aydın, Saliha Erdim, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hulki Cevizoğlu ve Nurullah Genç gibi isimlerin de arasında bulunduğu 75 yazarı ağırlayacak. Yaklaşık 100 yayınevinin katıldığı fuar, 19 Ekim'de sona erecek.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla kurdele kesildi ve fuar kapılarını açtı. Başkan Tombaş açılış sonrası stantları ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı Kent Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, törene katılarak konuşma yaptı.