Sultangazi Belediyesi BESYO, PMYO, POEM ve Bekçilik Kurslarını Başlattı

Sultangazi Belediyesi, 2025-2026 sezonunda ücretsiz BESYO, PMYO, POEM ve Bekçilik kurslarını başlattı; gençler uzman eğitmenlerle sınavlara hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:19
Sultangazi Belediyesi 2025-2026 sezonu kurslarına başladı

Sultangazi Belediyesi, kariyerini spora ve güvenlik mesleklerine yönlendirmek isteyen gençleri yalnız bırakmıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen BESYO, PMYO, POEM ve Bekçilik kurslarına katılan gençler, sezon boyunca uzman eğitmenler eşliğinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınavlara hazırlanıyor.

BESYO kursları

Lise son sınıf ya da lise mezunu gençler, uzman eğitmenler eşliğinde üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde bulunan Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük bölümlerinin yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Dayanıklılık, teknik beceri ve cross antrenmanların yanı sıra parkur çalışmalarıyla sınavlara yönelik yoğun bir program uygulanıyor. Gençlerin sınav stresini azaltmak amacıyla sınav provası da yapılıyor.

PMYO, POMEM ve Bekçilik kursları

Spor odaklı hazırlıkların yanı sıra Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Bekçilik kurslarıyla gençlere mesleki hedeflerine ulaşmaları için gerekli eğitimler veriliyor. Kurslarda adaylar, sınav şartlarına uygun fiziksel ve teorik eğitimlerle uzman eğitmenler tarafından hazırlanıyor.

"Gençlerimizi hayallerine yaklaştırıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuyla ilgili, "İlçemizde sporda güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Geçen hafta Brüksel’de Avrupa Parlamentosu tarafından Avrupa Spor Şehri ünvanına layık görüldük. Spordaki başarılarımızın görülüyor ve takdir ediliyor olması bizleri ayrıca motive ediyor. Sporu meslek edinmek isteyen gençlerimizi de yalnız bırakmıyor, BESYO Hazırlık kurslarımızda ücretsiz olarak onları en iyi şekilde sınavlara hazırlıyoruz. Kurslarımızda haftada üç gün verdiğimiz eğitimlerde gençlerimizin fiziksel becerilerini en üst seviyede kullanabilmelerine yardımcı oluyoruz. BESYO, PMYO, POEM ve Bekçilik Kursları ile gençlerimize ücretsiz eğitimler veriyor, onları gerçek sınavlara hazırlıyoruz. Kazandıran Akademilerimiz bu yıl da bir çok gencimizi hayallerine bir adım daha yaklaştıracak" dedi.

Başvuru ve katılım bilgileri için Sultangazi Belediyesi duyuruları takip ediliyor; kurslar gençlerin sınav dönemine kadar en iyi şekilde hazırlanmasını hedefliyor.

