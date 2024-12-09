Sultangazi Belediyesi'nden Boğaz Turu Açıklaması: Gerçekler Farklı

Sultangazi Belediyesi, Boğaz Turu İddialarını Yalanladı

Sultangazi Belediyesi, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "80 kişiye 180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu" şeklindeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu tür haberlerin yanıltıcı olduğu vurgulandı. İhaleye ilişkin detaylara değinilerek, "Bu satın alma hizmeti, 1500 kişilik boğaz turu olup, teknede yemek ve katılımcı öğretmenler için hediye deri cüzdan da ihale kapsamında yer almaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında, ihalenin kapsamının doğru anlaşılmadığı dile getirilerek, "Mevcut şartlarda bu hizmetin satın alındığı en ekonomik koşullar açıkça görülmektedir" denildi. Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin parlak geleceğini inşa eden öğretmenler için yapılacak her şeyin değerli olduğunu belirtti.

Ayrıca, belediye, "Halkımıza altyapıdan üstyapıya, kültür sanattan spora kadar her alanda hizmet götürmeye gayret ederken, kamu kaynaklarının kullanımında hassasiyetle hareket ettiğimizin altını çiziyoruz" şeklinde ifade etti.