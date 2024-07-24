Sultangazi Belediyesi Ücretsiz Sınav Hazırlık Programı ile Öğrencileri Destekliyor

Sultangazi Belediyesi, Sınav Hazırlığını Ücretsiz Sunuyor

Sultangazi Belediyesi, Eğitime Destek Akademisi (SEDA) aracılığıyla ilçedeki öğrencilerine büyük destek sağlıyor. 314 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 50 bin içinde yer almayı başardı.

Başarıyla Tamamlayan Öğrenciler

Yapılan açıklamalara göre, SEDA'da eğitim alan öğrencilerden 5'i YKS'nin sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında ilk 500 içinde yer aldı. Ayrıca, 314 öğrenci toplamda ilk 50 bin içerisinde başarı göstermeyi başardı.

Rehberlik Hizmetleri

SEDA öğretmenleri, öğrencileri en uygun üniversite tercihlerine yönlendirmek için rehberlik hizmetleri sunuyor. Tercih döneminde öğrenciler; 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda ve diğer SEDA şubelerinde ücretsiz danışmanlık alabiliyorlar.

Yeni Şube Açılıyor

Sultangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda SEDA'nın 7. şubesini açma hazırlıklarına başladı.

Başkan Dursun'dan Teşekkür

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yapılan yeni şube ile ilgili, "Gençlerimizin başarısı bizim için bir gurur kaynağı. İlk 50 bine giren 314 öğrencimizi ve onları destekleyen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Her şey gençlerimizin geleceği için!" diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.