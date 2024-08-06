Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sultangazi'de 13 Katlı Binada Yangın; Hızla Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de 13 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:53
Sultangazi'de 13 Katlı Binada Yangın; Hızla Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de Yangın Panik Yarattı

Sultangazi, Eski Habipler Mahallesi Galip Esmer Caddesi'nde bulunan 13 katlı bir binanın 10'uncu katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangın, 10'uncu kattaki bir dairede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı başladı. İhbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Yangının yatak odasında başladığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmenin yanı sıra dairede mahsur kalan bir vatandaşı da kurtardı. Ekiplerin müdahalesi sonrası tahliye edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde gerekli önlemleri alarak, olası bir yangın tehlikesine karşı tarfına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Sultangazi'de 13 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Sultangazi'de 13 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!