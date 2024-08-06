Sultangazi'de 13 Katlı Binada Yangın; Hızla Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de Yangın Panik Yarattı

Sultangazi, Eski Habipler Mahallesi Galip Esmer Caddesi'nde bulunan 13 katlı bir binanın 10'uncu katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangın, 10'uncu kattaki bir dairede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı başladı. İhbarın yapılmasıyla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Yangının yatak odasında başladığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmenin yanı sıra dairede mahsur kalan bir vatandaşı da kurtardı. Ekiplerin müdahalesi sonrası tahliye edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerinde gerekli önlemleri alarak, olası bir yangın tehlikesine karşı tarfına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Sultangazi'de 13 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.