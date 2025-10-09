Sultangazi'de Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı, Eşi Tutuklandı

Sultangazi'de tartışma sırasında balkondan düşen Merve Y. ağır yaralandı. Eşi Samet G. gözaltına alınıp 'kasten öldürmeye teşebbüs' iddiasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:08
Olayın ayrıntıları ve soruşturma sürüyor

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Ekim akşamı meydana gelen olayda, Merve Y. ile Samet G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Merve Y., henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Merve Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde yakalanan şüpheli eş Samet G., emniyete götürüldü. Gözaltındaki ifadesinde evde sinirlenerek eşyayı kırdığını, ancak eşine fiziksel zarar vermediğini belirterek 'kendi iradesiyle balkondan atladığını' iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve "kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklandı.

Olayın düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve kayıtlar soruşturmanın bir parçası olarak inceleniyor.

