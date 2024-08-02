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Sultangazi'de Böcek İlacı Skandalı: 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sultangazi'de özel anaokulunda yapılan ilaçlama sonrası 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:04
Sultangazi'de Böcek İlacı Skandalı: 9 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Sultangazi'de İlginç Olay: 9 Kişi Hastanelik Oldu

Sultangazi'de Cebeci Mahallesi'nde yer alan özel anaokulunda, öğle saatlerinde böcüklerle mücadele amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama işlemi sonrasında, 4'ü çocuk toplamda 9 kişi, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Böcek İlaçlama İşlemi Ve Etkileri

4 katlı bina içerisinde bulunan anaokulunun giriş katındaki böcek ilaçlaması sonrası, ilaç kısa süre içinde apartmanın diğer katlarına yayıldı. Bu duruma bağlı olarak bina sakinleri, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar bildirmeye başladı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

İhbarın ardından olay yerine sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, 4'ü çocuk olmak üzere 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

İtfaiye Ekipleri İnceleme Yaptı

Olay sonrası itfaiye ekipleri, bina içerisinde inceleme gerçekleştirdi. Daha sonra, özel kıyafetlerle anaokuluna giren ekipler, hava tahliye çalışmaları yaparak durumu kontrollü hale getirdi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel...

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel...

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel...

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel...

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel...

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel...

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı. Apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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