Sultangazi'de Fren Ustası Şoke Oldu — Aracı Sosyal Medyada İzinsiz İlanda

Sultangazi'de fren ustası Naci Özcanlı, aracının sosyal medyada izinsiz satışa çıkarıldığını öğrenince şoke oldu; ilan araç değerinin altında gösterildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:52
Sultangazi'de Fren Ustası Şoke Oldu — Aracı Sosyal Medyada İzinsiz İlanda

Sultangazi'de Fren Ustası Şoke Oldu: Aracı Sosyal Medyada İzinsiz İlanda

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde sanayide çalışan fren ustası Naci Özcanlı, kendisine ait aracın haberi olmadan sosyal medyada satışa çıkarıldığını arkadaşlarının bildirmesiyle öğrendi. Durumu fark eden Özcanlı, yayılan ilanın kendi fotoğraflarını kopyalayarak hazırlandığını gördü.

İlanda Değerin Altında Fiyat ve "Kapora Hırsızlığı" İddiası

Özcanlı, ilanın aracın gerçek değerinin altında gösterildiğini belirterek şunları söyledi:

"Normalde arabanın değeri 2,5 milyon civarında. Ama burada 1 milyon 950 bin lira diye yazmışlar. Anladığım kadarıyla bu kapora hırsızlığı."

Sosyal medyada aynı sayfada başka araçların da ilanda olduğunu fark eden usta, iki ay önce de benzer bir sorunla karşılaştığını ve ilan kaldırıldıktan sonra tekrar ilan açıldığını aktardı. Özcanlı, olayın çözümüne kimlerin ulaşacağını ve sorumluların nasıl tespit edileceğini merak ettiğini kaydetti.

Olay, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ilanlarda sahte ilan ve kapora dolandırıcılığına dikkat çekiyor; yetkililerin ve kullanıcıların uyanık olması çağrısı yapılıyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE SANAYİDE ÇALIŞAN FREN USTASI NACİ ÖZCANLI İSİMLİ VATANDAŞ KENDİSİNE AİT...

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE SANAYİDE ÇALIŞAN FREN USTASI NACİ ÖZCANLI İSİMLİ VATANDAŞ KENDİSİNE AİT ARACININ SOSYAL MEDYADA BAŞKASI TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILDIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU.

