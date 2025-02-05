Sultangazi'de Gecekondudan Atölyeye Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de Yangın Felaketi

Sultangazi'de, Zübeyde Hanım Mahallesi 1502 Sokak'ta yer alan boş bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki reklam tabelası atölyesine sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki alevler paniğe neden oldu.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü.

Büyük Hasar Oluştu

Yangın sonucunda hem gecekondunun hem de reklam tabelası atölyesinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Sultangazi'de gecekonduda başlayıp bitişiğindeki reklam tabelası atölyesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.