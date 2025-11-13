Sultangazi'de Genç Balkondan Atlamak İstedi: O Anlar Kamerada

Sokakta panik, evde ikna anı

Sultangazi'de, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 17.45 sıralarında tedirgin eden bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tartışan ve elinden yaralı olduğu görülen bir kişi evinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Balkondan sarkan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Olay yerindeki bir vatandaş, "düşeceksin" diyerek uyarıda bulunurken, balkondaki şahıs, "Sana ne, canı veren Allah, alacak olan da Allah" diye karşılık verdi.

Şahıs, "Yeter, bıktım bu hayattan" sözlerini de kullanırken, kısa süre sonra evde bulunan bir kişi tarafından ikna edildi ve balkondan aşağı indi.

Yaşanan bu anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada da konuşulan görüntüler arasında yer aldı.

