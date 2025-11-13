Sultangazi'de Genç Balkondan Atlamak İstedi: O Anlar Kamerada

Sultangazi'de ailesiyle tartışan genç balkona çıktı, atlamak istedi; ikna edilip indirildi, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 20:12
Sultangazi'de Genç Balkondan Atlamak İstedi: O Anlar Kamerada

Sultangazi'de Genç Balkondan Atlamak İstedi: O Anlar Kamerada

Sokakta panik, evde ikna anı

Sultangazi'de, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 17.45 sıralarında tedirgin eden bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle tartışan ve elinden yaralı olduğu görülen bir kişi evinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Balkondan sarkan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Olay yerindeki bir vatandaş, "düşeceksin" diyerek uyarıda bulunurken, balkondaki şahıs, "Sana ne, canı veren Allah, alacak olan da Allah" diye karşılık verdi.

Şahıs, "Yeter, bıktım bu hayattan" sözlerini de kullanırken, kısa süre sonra evde bulunan bir kişi tarafından ikna edildi ve balkondan aşağı indi.

Yaşanan bu anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada da konuşulan görüntüler arasında yer aldı.

SULTANGAZİ'DE, AİLESİ İLE TARTIŞAN VE BALKONA ÇIKARAK ATLAMAK İSTEYEN BİR KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA...

SULTANGAZİ'DE, AİLESİ İLE TARTIŞAN VE BALKONA ÇIKARAK ATLAMAK İSTEYEN BİR KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ. BİR SÜRE SONRA İKNA EDİLEN GENÇ BALKONDAN İNERKEN, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

SULTANGAZİ'DE, AİLESİ İLE TARTIŞAN VE BALKONA ÇIKARAK ATLAMAK İSTEYEN BİR KİŞİ YÜREKLERİ AĞZA...

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Elektrikli Otomobil Otoparkta Alev Aldı
2
Burdur'da Yangında Ölen Yaşlı Çift Toprağa Verildi
3
Kayseri İncesu'da Kayseri-Nevşehir Yolunda Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar
4
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
5
Aksu'da taksiye çarpan otomobil araç kamerasında: 2 yaralı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2023 hedefleri başlangıçtı
7
Polatlı'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, E-90'da Trafik Yoğunluğu

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?