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Sultangazi'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması

Sultangazi'de toprak kayması sonucunda 3 kamyon, iş makineleriyle kurtarıldı. Şoförler son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:04
Sultangazi'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması

Sultangazi'de Üzücü Bir Olay

Sultangazi'de bulunan hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kayması, bölgedeki iş makineleri ve kamyonlar için tehlikeli anlar yaşattı.

Cebeci Döküm Sahası'nda Olay

Cebeci Döküm Sahası'nda, kamyonların hafriyat döküm işlemleri sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu olay sonucunda 3 kamyon, toprak ile birlikte kayarak kontrolden çıktı. Kamyonlardan birinin yan yattığı gözlemlendi.

Kurtarma Çalışmaları Başladı

Olay anında kamyon şoförlerinin son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldukları bildirildi. Kaymaya maruz kalan kamyonlar, iş makinelerinin yardımıyla yerine getirilmeye çalışıldı.

Güvenlik Önlemleri Alınmalı

Olayın ardından, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye ilişkin güvenlik önlemleri alınması gerektiği vurgulanıyor. Toprak kaymasının görüntüleri ise cep telefonu kameralarına yansıdı, bu görüntülerde kamyonların açık bir şekilde zeminle birlikte kaydığı anlar ve ardından kurtarma çalışmaları yer alıyor.

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