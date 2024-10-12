Sultangazi'de Hafriyat Kamyonunun Yol Levhası Devirerek Yaralanmalara Neden Oldu

Sultangazi'de Trafik Kazası

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gerçekleşen bir kazada, hafriyat kamyonu yol levhasına çarparak, levhanın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay Anı

Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E.K. isimli sürücünün kontrolündeki 34 KJZ 086 plakalı hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kamyon, yol levhasına çarptı ve levha, L.T. yönetimindeki 39 SU 730 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kurtarma Çalışmaları

Kaza sonrası durumu hemen yetkililere bildiren çevre sakinlerinin çağrısıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü L.T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk yardım müdahalesinin ardından yaralı sürücü ve araçta fenalaşan diğer kişiler hastaneye kaldırıldı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kaza sonrası bölgede oluşan trafik sıkışıklığı, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Olayın ardından, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha hatırlatma yapıldı.

Sultangazi'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonunun çarptığı yol levhası otomobilin üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı.

Sultangazi'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonunun çarptığı yol levhası otomobilin üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı.