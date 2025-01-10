Sultangazi'de Husumet Sebebiyle Adam Öldüren Zanlı Sakarya'da Yakalandı

Sultangazi'de Cinayet: Şüpheli Sakarya'da Ele Geçirildi
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, husumetlisini öldüren zanlı F.İ. (29), Sakarya'da gözaltına alındı. Olay, dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
İ.B. (31), iş yerinden kahvaltılık almak için çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kaçtığı aracı tespit etti.
Zanlının önceki bir husumet nedeniyle İ.B. tarafından silahla yaralanmasının ardından cinayeti işlediği öğrenildi. Emniyetin yürüttüğü soruşturma sonrası F.İ., Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.
F.İ., "kastan öldürme" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerine devam edilmektedir.