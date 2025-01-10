Sultangazi'de Husumet Sebebiyle Adam Öldüren Zanlı Sakarya'da Yakalandı

Sultangazi'de husumetlisini öldüren F.İ., Sakarya'da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:34
Sultangazi'de Husumet Sebebiyle Adam Öldüren Zanlı Sakarya'da Yakalandı

Sultangazi'de Cinayet: Şüpheli Sakarya'da Ele Geçirildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, husumetlisini öldüren zanlı F.İ. (29), Sakarya'da gözaltına alındı. Olay, dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İ.B. (31), iş yerinden kahvaltılık almak için çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kaçtığı aracı tespit etti.

Zanlının önceki bir husumet nedeniyle İ.B. tarafından silahla yaralanmasının ardından cinayeti işlediği öğrenildi. Emniyetin yürüttüğü soruşturma sonrası F.İ., Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

F.İ., "kastan öldürme" suçlamasıyla emniyetteki işlemlerine devam edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanvekili Karaca, Anadolu Ajansı'nın Beklenen Oylamasına Katıldı
2
Edirne'de Tren Arızası: Karağaç'a Ulaşım Kesildi
3
Erzurum'da Gaz Sıkışması Nedeniyle Patlama: 4 Yaralı
4
Filistin Temsilcisi Mansur'dan Dünyaya Acil Çağrı: İsrail Saldırılarını Durdurun!
5
İşsizlik Sigortası Fonu 2024'te 359 Milyar Liraya Ulaştı!
6
Malatya'da İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı
7
Adana'da Yasa Dışı Silah Satışı İddiasıyla 4 Kişi Gözaltına Alındı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi