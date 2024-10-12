Sultangazi'de İETT Otobüsleri Çarpıştı: İki Yaralı

Sultangazi'deki Kazada İki Yaralı

Sultangazi'de iki İETT otobüsünün çarpıştığı feci kaza, Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada, biri çocuk olmak üzere toplamda iki yolcu yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, bulvardaki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin tek yönde aktığı bir sırada yaşandı. Kendine ait şeride geçmeye çalışan İETT otobüsü, karşı yönden gelen diğer bir otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası yaralanan 12 yaşındaki A.R. ve bir kadın yolcu olan Y.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Trafik Normale Döndü

Kaza sonrası bulvarda oluşan yoğun trafik, araçların kaldırılmasıyla kısa sürede normale döndü. Olay yerine intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Sultançiftliği Barbaros Bulvarı üzerindeki çalışma nedeniyle trafiğin tek taraflı sağlandığı kesimde ilerleyen İETT otobüsü, yol ayrımının bulunduğu yerde kendi şeridine geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen bir başka İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüsteki yolculardan biri çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.