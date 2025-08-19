DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü: Ayakkabı Atölyesinden Tekstile Sıçradı

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki 7 katlı iş merkezinde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:27
Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü: Ayakkabı Atölyesinden Tekstile Sıçradı

Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü

Sultangazi'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı bildirilmezken iş merkezinde büyük çapta hasar oluştu.

Olayın Seyri

Yangın, Cebeci Mahallesindeki 7 katlı iş merkezinin 2. katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kattaki tekstil atölyesine sıçradı.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında Atatürk Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatıldı ve çevredeki bazı binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar ve Soruşturma

İş merkezinde ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

Sultangazi'de iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
4
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
5
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025
6
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı