Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü: Ayakkabı Atölyesinden Tekstile Sıçradı

Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın Söndürüldü

Sultangazi'de bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı bildirilmezken iş merkezinde büyük çapta hasar oluştu.

Olayın Seyri

Yangın, Cebeci Mahallesindeki 7 katlı iş merkezinin 2. katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kattaki tekstil atölyesine sıçradı.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale sırasında Atatürk Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatıldı ve çevredeki bazı binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar ve Soruşturma

İş merkezinde ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

