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Sultangazi'de İSKİ Çalışmasında Elektrik Kabloları Koptu

Sultangazi'de İSKİ'nin çalışmaları sırasında yer altındaki elektrik kablolarının kopması kısa süreli patlamalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:20
Sultangazi'de İSKİ Çalışmasında Elektrik Kabloları Koptu

Sultangazi'de, İSKİ'nin yaptığı atık su kanalı onarma çalışmaları sırasında, iş makinesinin yer altındaki elektrik kablolarını koparması sonucu ciddi bir aksaklık yaşandı.

Birinci Cebeci Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, kopan kabloların yanması sonucunda kısa süreli patlamalar meydana geldi. Bu olay, mahalledeki güvenliği sağlamak amacıyla elektriklerin kesilmesine sebep oldu.

Arızanın bir an önce giderilmesi için İSKİ ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve gerekli çalışmalar başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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