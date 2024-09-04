Sultangazi'de Kamyon Devrildi, Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

Sultangazi'de Kamyon Kazası Trafiği Olumsuz Etkiledi

Sultangazi'de meydana gelen bir kaza, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu, yolda meydana gelen devrilme sonucu birçok aracı etkiledi.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Recep B. yönetimindeki 34 EPC 656 plakalı hafriyat kamyonu, Arnavutköy-Habibler yolunda kontrolden çıkarak önce aydınlatma direklerine çarptı, ardından karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi.

Olay Yerine Müdahale

Hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, kazanın ardından ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık görevlileri, kazanın etkisiyle ufak sıyrıklar yaşayan sürücüye ambulansta gerekli müdahaleleri yaptı.

Trafik Sorunları ve Çözüm Çalışmaları

Kaza sırasında yola savrulan direkler ve bariyerler, itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testere kullanılarak kaldırıldı. Bu durum, Bayrampaşa istikametinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Olayın hemen ardından, trafik akışının normalleşmesi için çalışmalara başlanıldı.