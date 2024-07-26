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Sultangazi'de Kedi Yavrusuna Şiddet Olayı: Şüpheliler Gözaltında

Sultangazi'de kedi yavrusunu bir balkona atan kişi gözaltına alındı. Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet iddiasıyla adliyeye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:42
Sultangazi'de Kedi Yavrusuna Şiddet Olayı: Şüpheliler Gözaltında

Sultangazi'de Kedi Yavrusuna Şiddet Olayı

Sultangazi'de bir evin balkonuna kedi yavrusu atan bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan bu şok edici olay üzerine harekete geçti.

Olayın Gelişimi

Bir kişinin elindeki kedi yavrusunu sokaktaki bir apartmanın balkonuna fırlattığı anlar, başka bir birey tarafından kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve bu durum, güvenlik güçlerinin konuya müdahil olmasına yol açtı.

Gözaltı ve Yasal İşlemler

Yapılan incelemeler sonucunda, kedi yavrusunu atan kişinin 14 yaşındaki M.Y. olduğu, olayı kaydeden kişinin ise 15 yaşındaki B.E.D. olduğu tespit edildi. B.E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Y.'nin "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu olay, toplumda hayvanlara yönelik şiddet konusundaki hassasiyetin artmasına neden oluyor.

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