Sultangazi'de Kuaför Salonuna Silahlı Saldırı

Sultangazi'de Silahlı Saldırı Olayı

Sultangazi'de, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonuna, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olayın Detayları

Olay, 1422. Sokak'taki kuaför salonunda meydana geldi. Saldırganlar, kuaför salonuna silahla ateş açarak ve patlayıcı madde fırlatarak saldırıyı gerçekleştirdi.

Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine, emniyet ekipleri olay yerine intikal etti.

Olay Yeri İncelemesi

Olay yeri inceleme ekipleri, uzun bir süre bölgede detaylı çalışma yaparak delil topladı. Bu talihsiz saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak çevredeki bazı araçlar hasar gördü.