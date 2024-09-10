Sultangazi'de Kuyumcu Cinayetinde 5 Zanlı Yakalandı

Sultangazi'de Kuyumcu Cinayeti

Sultangazi'de meydana gelen silahlı kuyumcu cinayetinde, olayla bağlantılı olarak 5 zanlı yakalandı. Öldürülen kuyumcu M.M. adlı işyerinin önünde vurularak hayatını kaybetmiş, çantasındaki yaklaşık 1 kilogram altın ise gasbedilmişti.

Kuyumcu M.M. ve Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 4 Eylül tarihinde 50. Yıl Mahallesi'nde saat 21.00 sularında çanta hırsızlığı ve cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. M.M.'nin kardeşi H.M., ifadesinde kardeşiyle birlikte kuyumculuk yaptıklarını ve dükkanı kapattıktan sonra her akşam belli miktarda altını çantasında alıp eve döndüğünü bildirdi. Olay akşamı, M.M.'yi evinin önünde bıraktıktan kısa bir süre sonra saldırıya uğradığı bilgisini aldı.

Polis Operasyonu ve Ele Geçirilen Altınlar

Polis ekipleri olaya ilişkin yaptıkları incelemelerde, iki mermi kovanı buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Operasyon sırasında V.A. ve F.A.'nın yakalandığı evde bulunan altınların M.M.’ye ait olduğu değerlendirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Olay, Sultangazi'de güvenlik açısından kaygıları artırmışken, emniyet güçleri, cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

Sultangazi'de, bir kuyumcunun evinin önünde silahla vurularak öldürülmesi ve çantasındaki yaklaşık 1 kilogram altınının gasbedilmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.