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Sultangazi'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de kuyumcu M.M., silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından 2 şüphelinin kaçış anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 23:56
Sultangazi'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Kahredici Olay

Sultangazi ilçesinin 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı, bölge halkını derinden sarstı.

Kuyumcu M.M. Hayatını Kaybetti

Evine dönerken silahlı bir saldırıya uğrayan 38 yaşındaki kuyumcu M.M., olay yerinde ağır yaralandı. Olay Anı ve Kaçış

Dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde vurulan M.M., saldırganların çantasındaki yaklaşık 1 kilo altını alarak olay yerinden kaçması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılacak müdahaleler, M.M.’yi kurtaramadı.

Polis Çalışmaları Başladı

Sirin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen 2 şüphelinin görüntüleri, polis tarafından titizlikle inceleniyor. Ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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