Sultangazi'de Kuyumcuya Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybetti

Sultangazi'de Kahredici Olay
Sultangazi ilçesinin 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı, bölge halkını derinden sarstı.
Kuyumcu M.M. Hayatını Kaybetti
Evine dönerken silahlı bir saldırıya uğrayan 38 yaşındaki kuyumcu M.M., olay yerinde ağır yaralandı. Olay Anı ve Kaçış
Dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde vurulan M.M., saldırganların çantasındaki yaklaşık 1 kilo altını alarak olay yerinden kaçması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılacak müdahaleler, M.M.’yi kurtaramadı.
Polis Çalışmaları Başladı
Sirin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen 2 şüphelinin görüntüleri, polis tarafından titizlikle inceleniyor. Ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.