Sultangazi'de Pamuk Şeker Alarmı: 5 Yaşındaki Çocuk Gıda Boyası Yüzünden Hastalandı

Yunus Emre Mahallesi'nde okul çıkışında yaşandı

Olay, dün öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışında seyyar satıcıdan pamuk şeker alan 5 yaşındaki çocuk, kısa süre sonra ağzı köpürerek kusmaya başladı ve aile büyük panik yaşadı.

Çocuğunu okuldan alan esnaf anne Ayşe Ulufer, çocuğun ısrarı üzerine aldığı pamuk şekeri evde yediğini belirtti. Çocuğun kusması ve ağızdan çıkan köpük sonrası annesi ürüne su döktüğünde, pamuk şekerin tamamen masmavi, yoğun gıda boyasından oluştuğunu fark ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.

Anne Ulufer, yaşananları ve uyarılarını şöyle aktardı:

"Okul çıkışında çocuk kapının önünde pamuk şekerci gördü ve almak istedi. Ne kadar ısrar etsem de engel olamadım, aldım. Ben esnafım, dükkanıma geldim. Çocuğum burada yemeye başladı. Yediği an çocuğun kusması bir oldu. Ağzından köpük köpük masmavi boya çıkıyordu. Daha sonra anladım ki pamuk şekerdenmiş. Elimdeki pamuk şekere su döktüm ve inanılmaz bir gıda boyası olduğunu fark ettim. Lütfen rica ediyorum annelerimizden, velilerimizden, okul çıkışında kapı önlerinde seyyar satıcılardan kesinlikle hiçbir şey alınmasını istemiyorum. Ben şayet bundan sonra asla ağlasa da yapmayacağım. Biz böyle basit atlattık diyelim, inşallah kötü sonuçlar doğurmaz. Sizler de lütfen almayın. Ben ufacık bir parça aldım acaba ondan mı değil mi diye ve benim boğazım sızladı, inanılmaz derecede yaktı. Yani ben bunun bir parçasından bu kadar etkilendiysem, çocuğum neredeyse yarım paket yedi. Yemesiyle zaten renginin değiştiğini fark ettim. Lütfen rica ediyorum, bütün velilerimizden, bütün ebeveynlerden kesinlikle böyle şeyler almayalım"

Anne Ulufer, okul çevresindeki kontrolsüz seyyar satıcılara karşı velileri uyararak benzer vakaların önlenmesi için daha sıkı denetim çağrısında bulundu. Olayla ilgili yetkililere bildirimde bulunulduğu ve aile tarafından çekilen görüntülerin duruma tepki çektiği bildirildi.

Velilere ve vatandaşlara uyarı: Okul çıkışlarında kapı önlerinde satış yapan seyyar satıcılardan ürün alırken dikkatli olunmalı, şüpheli gıda ürünleri yetkililere bildirilmeli.

