Sultangazi'de park halindeki otomobilde yangın, alevler 2 araca sıçradı

Olayın ayrıntıları

50. Yıl Mahallesi 2208 Sokak'ta gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki otomobil ile hafif ticari araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

