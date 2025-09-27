Sultangazi'de Park Halindeki Otomobilde Yangın, Alevler 2 Araca Sıçradı

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın 2 araca sıçradı; itfaiye müdahale etti, polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:28




Olayın ayrıntıları

50. Yıl Mahallesi 2208 Sokak'ta gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki otomobil ile hafif ticari araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.



Sultangazi'de park halindeki otomobilde çıkan ve 2 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



