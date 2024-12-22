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Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıldönümünde, şehitler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:31
Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu

Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Kuruldu

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri anısına bir hatıra ormanı oluşturuldu. Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kaymakamlığı ve Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği işbirliği ile düzenlenen "Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni", Habipler Mahallesi Sarıkamış Şehitleri Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Törene Yoğun Katılım

Tören öncesinde, vatandaşlar araç konvoyu oluşturarak hatıra ormanının bulunduğu alana hareket etti. Konvoyun alana ulaşmasının ardından yapılan ilk törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı'ndan Anlamlı Mesaj

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Valisi Davut Gül'ün selamlarını getirdi ve zorlu coğrafyalarda Türk milletinin tarih boyunca düşmanlarla mücadele ettiğini vurguladı. Karabulut, "İslamiyet'in en büyük savunucusu bizler olmuşuzdur. 110 yıl önce Kars ve Sarıkamış'ta, ülkemizin bekası için 90 bin civarında askerimizi şehit verdik. Onlara buradan Allah'tan rahmet diliyoruz," dedi.

Fidanlar Şehitlerin Anısını Yaşatacak

Karabulut, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla hatıra ormanının oluşturulduğunu ve gençlerle birlikte fidan dikileceğini söyledi: "Bugün de şehitlerimizi yaşatmak ve onları bir kez daha ölümsüz kılmak için fidan dikeceğiz. Bu fidanlar, onların anısını yaşatacak."

Kuşaklar Arası Bağ ve Hatırlama

Konuşmaların ardından katılımcılar, şehitler anısına fidanları toprakla buluşturdu. Programa, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ve Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği Başkanı İbrahim Aktaş ile birlikte birçok öğrenci ve vatandaş katıldı.

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri anısına hatıra...

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kaymakamlığı ile Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğinde, Habipler Mahallesi Sarıkamış Şehitleri Caddesi'nde "Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni" düzenlendi. Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ve Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği Başkanı İbrahim Aktaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri anısına hatıra...

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kaymakamlığı ile Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğinde, Habipler Mahallesi Sarıkamış Şehitleri Caddesi'nde "Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni" düzenlendi. Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ve Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği Başkanı İbrahim Aktaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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