Sultangazi'de Sözünü Tutan Mina: Başkan Dursun 75. Yıl İlköğretim Okulu'nu Ziyaret Etti

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 75. Yıl İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek Elif Mina'nın seçim vaadini yerine getirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:52
Küçük adayın vaadi gerçeğe dönüştü

75. Yıl İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Elif Mina, sınıf başkanlığı seçimlerinde Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u okula getireceğini vaat etmişti. Küçük Mina, başkanlığı küçük bir farkla kaybedip sınıf başkan yardımcısı olsa da verdiği sözü unutmadan harekete geçti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, minik öğrencinin isteğine kayıtsız kalmayarak sınıfı ziyaret etti ve miniklerle bir araya geldi.

Başkanı sınıflarında gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı; minikler Başkan Dursun'a sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Ziyaret, sınıftaki neşeyi ve heyecanı artırdı.

Abdurrahman Dursun öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı: "Elif Mina, bizleri sınıfına getireceğine söz vermiş. Sınıf Başkan Yardımcısı olmuş. Bu sözü yerine getirmemek olmaz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizlerle olmak bizlere enerji ve mutluluk veriyor. Sınıf başkanımızı da tebrik ediyorum. Gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin, hepinize başarılar diliyorum"

