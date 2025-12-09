Sultangazi'de tehlike: Panelvanın arkasına bağlanan onlarca plastik kasa

Görüntüler trafikte tedirginlik yarattı

Sultangazi ilçesinde trafikte şaşkına çeviren görüntüler kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy - Sultangazi istikametinde seyreden panelvan aracın arkasına iplerle bağlanan çok sayıda plastik kasa iliştirildi.

Araç uzun süre bu şekilde ilerlerken, sürücünün dörtlülerini açarak yol alması ve bağlanan kasaların yarattığı risk, trafikte tedirginlik oluşturdu. Kazaya davetiye çıkaran bu tehlikeli taşıma, çevredeki sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek "Taşımada gelinen son nokta" dedi. Görüntüler olayın büyüklüğünü ve tehlike boyutunu gözler önüne serdi.

