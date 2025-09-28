Sultangazi'de TEM'de Kaza: Lüks Araç Sürücüsü Kaçtı

Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda lüks aracın neden olduğu kaza: Sürücü kaçtı

Kaza anı ve araç hasarı

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki 34 ROH 36 plakalı lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücü Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ROH 36 plakalı araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kaçan sürücü ve müdahale

Kaza sonrası, ismi henüz belirlenemeyen 34 ROH 36 plakalı lüks otomobilin sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ö.Ö., ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kaza sonrası olası yangına karşı araçlara su tuttu.

Trafik ve soruşturma

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir süre trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.