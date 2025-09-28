Sultangazi'de TEM'de Kaza: Lüks Araç Sürücüsü Kaçtı

Sultangazi TEM Otoyolu'nda lüks otomobil arkadan çarptı; sürücü aracı bırakarak kaçtı, yaralı sürücü Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 07:14
Sultangazi'de TEM'de Kaza: Lüks Araç Sürücüsü Kaçtı

Sultangazi'de TEM Otoyolu'nda lüks aracın neden olduğu kaza: Sürücü kaçtı

Kaza anı ve araç hasarı

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki 34 ROH 36 plakalı lüks otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücü Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ROH 36 plakalı araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kaçan sürücü ve müdahale

Kaza sonrası, ismi henüz belirlenemeyen 34 ROH 36 plakalı lüks otomobilin sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ö.Ö., ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kaza sonrası olası yangına karşı araçlara su tuttu.

Trafik ve soruşturma

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir süre trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultangazi'de TEM'de Kaza: Lüks Araç Sürücüsü Kaçtı
2
Malatya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Kudüs Kardeşlik Platformu'ndan Çağrı
3
Mersin'de 'Annenin Ayak İzi' Projesi: UKADER 25 Kadının Hikayesini Filme Taşıyacak
4
Anjelika Akbar Kibyra Antik Kenti'nde Konser Verdi
5
Kars Digor'da Akraba Kavgası: 5 Kişi Yaralandı
6
Ali Jadallah'ın Leaving Home'ı Yılın Fotoğrafı — AA Siena'da Öne Çıktı
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 89: Gazze kentinden 42

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı