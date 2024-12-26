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Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:44
Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de gerçekleştirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonu kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ve uyarıcı madde üretildiğini tespit etmesinin ardından operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 33,80 gram narkotik madde, 7,35 gram narkotik madde tohumu ve saksı içerisinde 3 kök uyuşturucu üretilen bitki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.K. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi'de uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.Şüphelinin adresinde...

Sultangazi'de uyuşturucu ve uyarıcı madde operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 33,80 gram narkotik madde, 7,35 gram narkotik madde tohumu, saksı içerisinde 3 kök uyuşturucu üretilen bitki ele geçirildi.

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