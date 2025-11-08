Sultangazi'de Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu açıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonunun açılış programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde "Yavuz Bülent Bâkiler’i Anlamak: Edebiyat, Şiir, Türkçe, Anadolu" başlıklı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış ve Sergi

Açılış, Sultangazi Nikah Sarayında düzenlendi. Programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, şair Nurullah Genç, Serdar Tuncer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide Yavuz Bülent Bâkiler'in eserlerinden dizeler, Anadolu'yu anlatan fotoğraflar, el yazısı notlar ve tematik görseller yer aldı. Başkan Dursun, sergi alanını gezerek not kısmına "Şiir hayattır. Edebiyat ve Türkçe hayatımızın olmazsa olmazıdır. Hayata ve yaşamaya devam" notunu ekledi.

Program Akışı

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından tüm ışıklar kapatılarak Yavuz Bülent Bâkiler’in bir şiiri dinletildi. Devamında daha önceki kültür sanat sezonlarıyla ve Yavuz Bülent Bâkiler'in hayatıyla ilgili video gösterimi yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından "Prof. Dr. Nurullah Genç ve Serdar Tuncer ile Şiir Dinletisi ve Söyleşi" etkinliği gerçekleştirildi.

Başkan Dursun'un Mesajı

Abdurrahman Dursun açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun her sezonunun bir vefa sezonu olduğunu vurguladı ve sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Sultangazi’de yeni bir kültür ve sanat sezonunda yeniden bir aradayız. Bizim her kültür sanat sezonumuz aslında bir vefa sezonu. Bu gün de ‘Yavuz Bülent Bâkiler Kültür Sanat, Edebiyat ve Şiir Sezonu’ adını verdiğimiz özel bir dönemi başlatıyoruz. Bu sezon boyunca sadece Yavuz Bülent Bakiler’i değil, onunla birlikte şiir, edebiyat, kültür ve sanat alanında Türkiye’nin öncülerini de anacağımız güzel bir sezon olacak. Her sezonumuzu bir vefa temasıyla şekillendiriyoruz. Zaman zaman Mimar Sinan’ı, Yunus Emre’yi ya da farklı dönemlerde ülkemize güç katmış büyüklerimizi anıyoruz. Bazen edebiyat, bazen bilim, bazen de sanat alanında Türkiye’ye katkı sunmuş isimleri hatırlatarak Anadolu’nun vefa duygusunu hissettirmeye çalışıyoruz. Yavuz Bülent Bâkiler çok yakın zamanda vefat eden, Türkiye’nin edebiyat ve şiir alanında öncülerinden biriydi. Bu nedenle bu sezona onun adını vererek hem kendisini anmak hem de Türk edebiyatına öncülük etmiş diğer isimleri hatırlatmak istedik. Bugün bu anlamlı sezonun açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda çeşitli şiir ve edebiyat alanındaki öncü isimlerin eserlerinin yer aldığı bir sergi de açıyoruz. Bu sergi bir süre burada ziyaretçilerini ağırlayacak. İnsanlarımızın bu eserlerle buluşmasını, kültür ve sanatla iç içe bir atmosferde vakit geçirmesini arzu ediyoruz. Sezonun açılışında edebiyat ve şiir dünyasının önemli isimlerinden Serdar Tuncer ve Nurullah Genç bizlerle olacak. Sultangazi’de kültürü, sanatı, sosyal etkinlikleri ve sportif faaliyetleri çok güçlü hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kasım ayından başlayarak Haziran ayına kadar sürecek kültür sanat sezonumuz boyunca Türk edebiyatını ve şiirini çeşitli etkinliklerle anacağız. Programlarımız arasında paneller, seminerler, çocuk ve yetişkin tiyatroları, sergiler ve her yıl düzenlediğimiz Türkiye çapındaki fotoğraf yarışması da yer alacak. Bu yıl yarışmamızı şiir ve edebiyat temasıyla düzenleyeceğiz. Bugün bu özel sezonun başlangıcındayız. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Sultangazi’de kültür ve sanatın yoğun şekilde yaşanacağı bu yeni dönemde sadece Sultangazili’leri değil, İstanbul’daki herkesi ‘Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat, Edebiyat ve Şiir Sezonu’ etkinliklerine davet ediyorum. Hep birlikte güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum."

Etkinlikler Kasım ayından Haziran ayına kadar sürecek olup, paneller, seminerler, tiyatrolar, sergiler ve Türkiye çapındaki fotoğraf yarışması gibi farklı etkinlikler içeriyor. Sultangazi Belediyesi, sezon boyunca edebiyat ve şiir odaklı zengin bir program vaat ediyor.

SERGİ ALANI