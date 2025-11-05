Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale

Adıyaman Gölbaşı Sülüklü Göl’de kamışlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:07
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale

Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale

Gölbaşı Kuz Evleri yakınında korkutan alevler

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Sülüklü Göl mevkiinde bulunan kamışlık alanda aniden alevler yükseldi.

Olay, Gölbaşı ilçesi Kuz Evleri yakınlarında meydana geldi. Yangını fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Gölbaşı Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI SÜLÜKLÜ GÖL MEVKİİNDE KAMIŞLARIN YANMASI KORKUTTU.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI SÜLÜKLÜ GÖL MEVKİİNDE KAMIŞLARIN YANMASI KORKUTTU.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI SÜLÜKLÜ GÖL MEVKİİNDE KAMIŞLARIN YANMASI KORKUTTU.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Eşini 45 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı
4
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
5
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
6
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
7
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş