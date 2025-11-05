Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
Gölbaşı Kuz Evleri yakınında korkutan alevler
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Sülüklü Göl mevkiinde bulunan kamışlık alanda aniden alevler yükseldi.
Olay, Gölbaşı ilçesi Kuz Evleri yakınlarında meydana geldi. Yangını fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Gölbaşı Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
