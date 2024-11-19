Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin'de 110 yaşında hayatını kaybeden ünlü sümerolog, arkeolog ve dil bilimci Muazzez İlmiye Çığ, toprağa verildi.

17 Kasım tarihinde tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Çığ için, Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İçinde bulunduğumuz bu acılı günde, pek çok akademisyen ve sanatçının da yer aldığı geniş bir katılımcı grubu, Muazzez İlmiye Çığ'ın son yolculuğuna eşlik etti.

Cenaze törenine, Çığ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, bazı eski milletvekilleri, belediye başkanları ve öğrencileri katıldı. Törende, Çığ'ın ruhu için dualar edildi ve naaşı cenaze namazının ardından defnedildi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde uzman olarak atanarak Sümeroloji alanında önemli bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım'da Mezitli ilçesindeki özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi toprağa verildi. Özel hastanede 17 Kasım'da yaşamını yitiren Çığ için Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesi toprağa verildi. Özel hastanede 17 Kasım'da yaşamını yitiren Çığ için Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.