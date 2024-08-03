Sunderland'de Aşırı Sağcı Grupların Şiddet Eylemi

Sunderland'deki Şiddet Olayları

İngiltere'nin Sunderland kentinde, aşırı sağcı grupların yerel polisle çatışmaya girmesi üzerine gerginlik tırmandı. Olaylar, Southport'taki bir bıçaklama olayının ardından başlamıştı. Aşırı sağcılar, cami çevresinde toplanarak çevik kuvvet polisine bira kutuları ve taşlar fırlatmaya başladı.

Polis Müdahalesi ve Araç Yangınları

Protestocular, polisle yaşanan arbede sırasında, şehir merkezindeki bir polis karakolunu ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, karakoldan duman ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Kalabalık, aşırı sağcı lider Tommy Robinson lehine sloganlar atarken, ırkçı hakaretlerde de bulundu.

Polisin Açıklamaları

Northumbria Polisinden yapılan açıklamada, durumu kontrol altına almaya çalışan polis memurlarının ciddi şiddet eylemlerine maruz kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "Gördüğümüz sahneler tamamen kabul edilemez. Halkın güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir," denildi.

Belediye Başkanının Tepkisi

North East Belediye Başkanı Kim McGuinness, olayları "suç ve düzensizlik" olarak nitelendirerek, protestocuların şiddet yanlısı tutumlarına karşı sert eleştirilerde bulundu. McGuinness, "Eğer trajediye cevabınız şiddet ise, haydutluktan başka bir şeyi savunmuyorsunuz," dedi.

İçişleri Bakanından Destek Açıklaması

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper da, polise saldıranların yargılanacağını belirtti. Cooper, polis teşkilatına reislik eden hükümetin her türlü destekle yanlarında olduğunu vurguladı:

Gelecekteki Olaylar

dedi.

Southport'taki bıçaklama olayının etkileri, ülke genelinde farklı aşırı sağcı eylemlerle kendini gösteriyor. Olaydan sonra sosyal medyada yayılan bilgiler, aşırı sağcı grupların daha fazla saldırıda bulunabileceği endişelerini artırmakta.