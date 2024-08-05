SunExpress Beyrut Seferlerini 12 Ağustos'a Kadar Askıya Aldı

SunExpress'in Beyrut Seferleri Hakkında Önemli Duyuru

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olarak hizmet veren SunExpress, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapılan uçuşların askıya alma kararını güvenlik sebepleri dolayısıyla 12 Ağustos'a kadar uzattığını açıkladı.

Güvenlik Endişeleri Uçuşları Etkiliyor

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve İran ile yaşanan gerginlik, bu bölgeye yapılan uçak seferlerinde aksamalar yaşanmasına neden oldu. Bazı hava yolları şirketleri, bu sebeple uçuşlarını günlük olarak iptal etme ya da askıya alma kararı aldı.

SunExpress, daha önce almış olduğu kararda Beyrut'a düzenleyeceği tüm seferleri 5 Ağustos'a kadar askıya almışken, bu sürenin güvenlik endişeleri nedeniyle 12 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Diğer yandan, Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet gibi diğer hava yolu şirketleri, Beyrut seferlerini gündüz saatlerinde gerçekleştirmeye devam ediyor.