Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi Tarafından Kurtarıldı

Sunguroğlu Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda ağaçta mahsur kalan kedi, vatandaş ihbarı üzerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 21:50
Sungurlu'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Vatandaş ihbarı üzerine müdahale

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırmandığı ağaca tekrar inemeyen bir kedi, kent sakinlerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Sunguroğlu Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda mahsur kalan kediyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye personelinin çalışmasıyla kedi ağaçtan alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayda can kaybı yaşanmadı ve kedi sağ salim teslim edildi.

KEDİYİ AĞAÇTAN İNDİREN İTFAİYE ERİ VE KEDİ

KEDİYİ AĞAÇTAN İNDİREN İTFAİYE ERİ VE KEDİ

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ

